27/06/2025 13:49

【外圍經濟】馬斯克宣布X將根據垂直尺寸收取廣告費用

《經濟通通訊社27日專訊》馬斯克周五（27日）宣布，社交平台X將改為根據廣告的垂直螢幕尺寸向廣告商收費，標誌著該平台收入策略的重大轉變。



他表示，該平台「正在改為根據垂直尺寸對廣告收費，因此一個佔據整個屏幕的廣告，將比一個佔據四分之一屏幕的廣告成本更高。」



新的廣告定價模式在潛在影響收入流的同時，也解決了使用者體驗問題。在馬斯克對全球負責任媒體聯盟(Global Alliance for Responsible Media)提出反壟斷訴訟的法律壓力下，各大品牌最近恢復了在X上的廣告投放。



儘管2025年初，美國企業在X上的廣告支出下降2%，但包括WPP和Omnicom在內的主要廣告公司已同意與該平台設定年度支出目標。(rc)