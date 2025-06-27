27/06/2025 14:49

【穩定幣】美眾院擬捆綁穩定幣與加密幣兩大法案，爭取兩周內議決

《經濟通通訊社27日專訊》據報道，美國眾議院共和黨黨團計劃將穩定幣監管法案《天才法案》，與加密幣市場結構法案《澄清法案》捆綁審議，最早或於7月7日當周提交全體表決。此舉將滿足總統特朗普「以閃電速度」完成立法程序的要求。



知情人士透露，這一策略旨在通過單次投票，同時推進兩項法案，相關立法細節仍處於保密磋商階段。作為立法核心的《天才法案》聚焦穩定幣監管標準化，參議院本月已以兩黨跨派系支持通過該法案。



眾院共和黨人透露，現階段既要滿足白宮對立法速度的要求，又需平衡黨內不同派系對監管尺度的分歧。黨內共識是，將穩定幣法案與更具爭議的加密幣市場結構立法打包通過，可能更容易獲得突破。(jf)