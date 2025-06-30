30/06/2025 17:53

《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，美國公布芝加哥PMI

《經濟通通訊社30日專訊》美股三大指數上周五（27日）收市報升，市場對中美達成貿易協議的預期升溫，惟特朗普表示已決定中斷與加拿大的貿易談判，並威脅徵收新關稅。道指升432.43點或1.00%，報43819.27點；標普500指數升32.05點或0.52%，報6173.07點；納指升105.55點或0.52%，報20273.46點。港股方面，恒生指數收市報24072，跌211點或0.9%，成交2422億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表講話。1日凌晨1:00am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參與一個活動的問答環節。3:00am，歐洲央行總裁拉加德在歐洲央行2025年央行論壇開幕式上致開幕詞。



數據方面，今晚8:00pm，德國公布6月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.1%擴大至2.2%。9:45pm，美國公布6月芝加哥採購經理人指數，料由40.5升至42.9。10:30pm，美國公布6月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負15.3收窄至負12。(wa)