30/06/2025 08:32

紫金(02899)預計12億美元收購哈薩克金礦項目

《經濟通通訊社30日專訊》紫金礦業(02899)公布，紫金黃金國際、金哈礦業與Cantech簽署協議，金哈礦業擬收購Cantech持有的RG金礦項目100%權益，具體收購標的由Cantech持有的RGG（持有礦山資產）100%權益和RGP（持有選廠資產）100%權益組成。本次交易以2025年9月30日為基準日，收購對價按RGG和RGP於基準日「無現金、無負債」原則厘定為12億美元，具體所需支付的收購對價，由交易各方根據基準日財務報表中現金、運營資金及有息負債等情況據實調整。



公司表示，RG金礦資源量較大，為大型在產露天礦山，服務期限長，基礎設施完善；項目選礦工藝成熟，綜合成本較低，盈利能力較強，且在生產運營方面仍有進一步提升空間，併購當年即可為公司貢獻產量和利潤；預期投資回報期短，經濟效益良好。本次交易符合公司發展戰略，有利於進一步培厚公司黃金板塊的資源儲備，快速提高公司礦產金產量，加快公司至2028年產量規劃目標的實現。(nw)