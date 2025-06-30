30/06/2025 18:44

【穩定幣】彭博：穩定幣在外匯市場重要性與日俱增

《經濟通通訊社30日專訊》香港於今年5月通過的《穩定幣條例草案》將於8月1日正式生效。隨著區塊鏈技術推動全球跨境交易增長，與港元1：1掛勾的穩定幣有望在市場上逐漸流行。然而，這並未完全消除外界對港元與美元聯繫匯率制度的疑慮，尤其是在市場對美元地位持續質疑的當下。



*港元穩定幣面臨聯繫匯率風險*



所有與港元掛勾的穩定幣均需以港元現金或現金等價物支持，因此其價值仍受港元與美元聯繫匯率的影響。即使聯繫匯率出現調整時，穩定幣的幣值或能保持穩定，但背後支持的資產可能需要重新估值。長遠來看，香港的穩定幣或有機會與房地產等實體資產掛勾。



香港的《穩定幣條例草案》由香港金融管理局負責監管，適用於所有與港元掛勾或在港發行的穩定幣，法規有望助力香港成為數碼金融及Web3(基於區塊鏈技術的下一代互聯網)的核心樞紐。



*穩定幣有助鞏固法定貨幣地位*



穩定幣可以支持其掛勾的法定貨幣的地位，因為發行商需持有相應的法定貨幣作為儲備。這有助將加密貨幣的需求與法定貨幣的需求連繫起來。法定貨幣的價值建基於對發行政府或央行的信任，而非實物商品。例如，2008年金融危機後，比特幣應運而生並逐漸流行，部分原因正是投資者對傳統金融體系信心動搖。



美國或許有理由推廣與美元掛勾的穩定幣。美國有望通過的兩項加密貨幣法案，《天才法案》(GENIUS Act)和《CLARITY Act》，希望在全球去美元化趨勢加劇時，減輕市場對美元及美債的拋售壓力。不過，其他穩定幣的普及可能削弱美元穩定幣的市場份額。



*港元掛勾貨幣隨全球儲備貨幣格局演變*



香港聯繫匯率制度的演變可能會隨著全球儲備貨幣秩序的改變而變化。根據國際貨幣基金組織(IMF)數據，英鎊在全球外匯儲備中的比例自1969年高位急跌，由1969年3月底的26.8%最低降至1987年9月底的1.3%。與此同時，美元比例於1972年3月底升至85.9%的歷史高點。1972年港元與英鎊脫勾後，曾先後兩次與美元掛勾(分別在1972年及1983年)。



若美元長期承受貶值壓力，其作為全球主要儲備貨幣的地位進一步下滑，港元或更適合轉而與另一種地位上升的儲備貨幣或一籃子貨幣掛勾。



*穩定幣或成抵禦去美元化的利器*



與美元掛勾的穩定幣若進一步普及，可帶動加密貨幣市場對美債的需求增長，有助在市場質疑美元及美債避險地位時，抵銷非加密貨幣市場的拋售壓力。



需要注意的是，穩定幣仍然存在無法保證資產按面值兌換的風險，並且可能容易受到類似銀行擠兌事件的影響。此外，穩定幣作為避險資產的作用可能僅相對於比特幣等投機性更強的加密資產而言，在避險拋售期間仍可能面臨壓力。《彭博行業研究》