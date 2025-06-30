30/06/2025 10:39

【數據解讀】統計局：三大指數有所回升，經濟景氣總體保持擴張

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》內地6月官方製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.7%、50.5%和50.7%，比上月上升0.2、0.2和0.3個百分點，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，三大指數均有所回升，中國經濟景氣水平總體保持擴張。



*製造業採購經理指數繼續回升*



6月份，製造業PMI升至49.7%，在調查的21個行業中有11個位於擴張區間，比上月增加4個，製造業景氣面有所擴大。



產需指數均位於擴張區間。生產指數和新訂單指數分別為51.0%和50.2%，比上月上升0.3和0.4個百分點，製造業生產活動加快，市場需求有所改善。從行業看，食品及酒飲料精製茶、專用設備等行業生產指數和新訂單指數連續兩個月位於擴張區間，相關行業產需釋放較快；非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場活躍度仍顯不足。在產需回升的帶動下，企業採購意願增強，採購量指數為50.2%，比上月上升2.6個百分點。



價格指數回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.4%和46.2%，均比上月上升1.5個百分點，製造業市場價格總體水平有所改善。從行業看，受近期國際原油價格上漲等因素影響，石油煤炭及其他燃料加工業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數明顯回升；此外，由於鐵礦石等原材料價格繼續下行及終端需求不足，黑色金屬冶煉及壓延加工業兩個價格指數雙雙回落，相關行業市場價格走勢偏弱。



*非製造業商務活動指數擴張有所加快*



6月份，非製造業商務活動指數為50.5%，比上月上升0.2個百分點，非製造業總體繼續保持擴張。



服務業景氣度基本穩定。服務業商務活動指數為50.1%，比上月略降0.1個百分點。從行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數均位於60.0%以上高位景氣區間，業務總量增長較快。隨著五一、端午節日效應消退，與居民出行消費相關的零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數不同程度回落，市場活躍度有所減弱。



建築業擴張加快。建築業商務活動指數為52.8%，比上月上升1.8個百分點，景氣水平回升。其中，土木工程建築業商務活動指數為56.7%，連續三個月位於55.0%以上較高景氣區間，表明近期基礎設施項目建設保持較快施工進度。