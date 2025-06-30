30/06/2025 11:40

【數據解讀】分析：6月官方PMI勢頭令人鼓舞，但前景仍堪憂

《經濟通通訊社30日專訊》內地6月官方製造業採購經理指數(PMI)、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.7%、50.5%和50.7%，比上月上升0.2、0.2和0.3個百分點，彭博經濟研究就此分析指出，6月官方製造業PMI繼續處在萎縮區間，但從5月的49.5微升至49.7，但未如其預計達到50.4實現擴張，6月數據反映出令人鼓舞的跡象，但後續仍存在更多擔憂。當月製造業生產加速，三個月來需求首次擴張，這兩點對當前形勢來說都是利好。



*新的刺激措施可能第三季度後期推出*



不過，就業進一步萎縮，再加上信心降至自去年9月政府轉向支持經濟增長以來的最低點，凸顯了未來依然缺乏信心。這可能是因為中美貿易戰休兵將於8月中到期。政府持續支持經濟，在建築業活動加速增長中可見一斑，但新的刺激措施可能要第三季度後期才會推出。(ew)