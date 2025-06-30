30/06/2025 12:11

【ＡＩ】螞蟻集團報告：三大AI管家累計服務超1.3億用戶

《經濟通通訊社30日專訊》螞蟻集團發布《2024年可持續發展報告》。2024年，螞蟻集團將AI能力融入醫療、金融、生活等場景，推出的三大AI管家（健康管家、理財管家和生活管家）累計服務用戶超1.3億，其中有43%來自三線及以下城市。



報告顯示，累計已有1.3億用戶通過螞蟻的三大AI管家享受人工智能帶來的便捷，AI不僅僅在打車、買咖啡、訂車票等這些日常高頻場景讓生活更方便，還在醫療、金融等更專業的行業和場景發揮作用。



2024年螞蟻研發投入達到234.5億元（人民幣．下同），研發強度（研發投入占營收比例）連續三年超10%，堅定投入人工智能和數據要素等技術，為科技普惠提供持續動力。2024年螞蟻在長沙、鄭州、重慶等重點城市設立研發運營子公司，積極吸納區域技術人才，以高質量就業帶動區域數字經濟活力，2024年員工總數較上年新增6000餘名。



報告還披露，螞蟻持續投入人工智能和數據要素為核心的前沿技術，自研大模型、具身智能、密態計算、區塊鏈、分布式數據庫等核心技術，探索安全可信的人機交互新體驗，並積極開源開放，與行業共建。目前，螞蟻在大模型和隱私計算方面的核心技術已對外開源，包括百靈大模型Ling、大規模智能分布式訓練系統DLRover、隱語可信隱私計算框架等。(ew)