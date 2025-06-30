30/06/2025 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》美元獨大地位受挑戰，金價年底見4千美元？

《娥姐錦囊》國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)近日發表報告指出，70%受訪者日益憂慮美國政治環境，令美元成為今年各國央行淨需求唯一下跌的貨幣，比例高於去年的31%。央行打算由美元轉投黃金、歐元和人民幣。受訪者預計，2035年美元在全球外匯儲備佔比將降至約52%，我相信這將是一個逐步和反覆的進程。在去美元化浪潮下，長線美元獨大之地位將受挑戰，短期美元匯價亦受累於聯儲局減息，而中線表現則視乎有否大事件發生。



美元在美國總統特朗普的關稅、封閉政策和利率因素下持續走弱，而中國崛起，北約軍費升至GDP 5%，也將削弱美元影響力。事實上，特朗普亦想利用弱美元政策來刺激出口，推動經濟。美匯指數上周四(26日)盤中一度跌至96.99，創下自2022年2月以來新低，年內累計跌幅擴大至逾10%。儘管美元被普遍看淡，但以伊戰爭卻提醒大家美國的軍事實力，美元避險功能不容忽視。



現任美國聯儲局主席鮑威爾任期將於明年5月結束，特朗普一直不滿鮑威爾遲遲不減息，市傳特朗普考慮提前於9月挑選並宣布鮑威爾繼任人，以向鮑威爾施壓。現時估計90日過渡期後，美國政府不會大幅上調關稅，對通脹影響不會太大。市場一般預測，聯儲局在今年餘下時間內將減息兩次，如果油價持續向下，估計聯儲局7月減息機率達七成。



OMFIF調查又指，管理5萬億美元的75家央行中，三分一擬未來1-2年內增持黃金，佔比至少5年來最多。對於有分析師估計，金價年底可升抵每盎司4000美元，我持保留熊度。對美元不宜看得太淡，美元與黃金均可避險，但要留意黃金不能收息，且有存置成本。《南華證券副主席 張賽娥》



註1：本文為個人觀點。



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