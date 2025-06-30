30/06/2025 09:28

【穩定幣】許正宇：穩定幣等數字資產非發財工具，當局會規管

《經濟通通訊社30日專訊》政府早前公布《數字資產發展宣言2.0》，而《穩定幣條例》將於8月1日生效，將接受穩定幣牌照申請。穩定幣風險近日引起市場討論，財經事務及庫務局局長許正宇表示，相關數字資產的風險跟主流金融活動差不多，強調數字資產非用來發財，但可令投資者繼續留港投資，當局亦會規管。



*數字資產是大勢所趨，香港要提前做準備*



許正宇接受電視台節目訪問時表示，數字資產是大勢所趨，香港要提前做準備。無論資產是以數字或其他形式存在，本身都是人類經濟活動，都是金融活動，所以風險與平日主流的金融活動很相似甚至一樣。本港要做的是令香港成為在金融層面一個有選擇的地方，令全球投資者繼續存放資金在此。



*當局會規管，要求發行商有相關儲備*



他表示，當局會規管這些數字資產及相關服務，包括要求發行商有相關儲備，確保用家可一個工作天內贖回，而價值要跟相關法定貨幣同等。若發現有問題，當局有權隨時介入巡查。



他又指，歸根究柢香港要成世界信任的市場、可靠的市場，如果像西部牛仔般打游擊，相信長遠沒有吸引力，因為香港的信譽，始終來自高質量的金融監管。他強調，數碼資產非發財工具，而是金融發展工具，有助實體經濟，會加大應用。(bi)