30/06/2025 14:17

【ＡＩ】百度今起正式開源文心大模型4.5系列模型

《經濟通通訊社30日專訊》百度(09888)公布，今日正式開源文心大模型4.5系列模型，涵蓋47B、3B激活參數的混合專家(MoE)模型，與0.3B參數的稠密型模型等10款模型，並實現預訓練權重和推理代碼的完全開源。



目前，文心大模型4.5開源系列已可在飛槳星河社區、HuggingFace等平台下載部署使用，同時開源模型API服務也可在百度智能雲千帆大模型平台使用。



文心大模型4.5開源系列，在保持甚至提升文本任務性能的基礎上，顯著增強了多模態理解能力。此外，文心大模型4.5開源系列均使用飛槳深度學習框架進行高效訓練、推理和部署。在大語言模型的預訓練中，模型FLOPs利用率(MFU)達到47%。實驗結果顯示，其系列模型在多個文本和多模態基準測試中達到SOTA水平，尤其在指令遵循、世界知識記憶、視覺理解和多模態推理任務上效果突出。(bi)