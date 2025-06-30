30/06/2025 19:43

《再戰明天》歐元區公布失業率，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社30日專訊》歐元區公布失業率，及美國公布ADP就業變動，料為周三（2日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周三本港時間4:00pm、5:00pm及晚上6:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯、執委奇波洛內和執委連恩分別參加歐洲央行論壇小組討論。4:20pm，英倫銀行金融市場基礎設施執行董事Sasha Mills發表講話。4:25pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾發表演講。



數據方面，周二（1日）7:00am（本港時間．下同），澳洲公布6月製造業採購經理人指數。9:45am，中國公布6月財新製造業採購經理人指數，料由48.3升至49.3。1:00pm，日本公布6月消費者信心指數，料由32.8升至33.5。3:55pm，德國公布6月製造業採購經理人指數，料由48.3升至49。4:30pm，英國公布6月製造業採購經理人指數，料由46.4升至47.7。5:00pm，歐元區公布6月消費者物價指數，月率料由持平升上0.3%，年率升幅料由1.9%擴大至2%。9:45pm，美國公布6月製造業採購經理人指數，料維持於52。10:00pm，美國公布6月ISM製造業指數，料由48.5升至48.7。



*本港公布零售銷售*



周三9:30am，澳洲公布5月建築許可，月率料由下滑5.7%改善至升4%；5月零售銷售月率料由下滑0.1%改善至升0.5%。4:30pm，香港公布5月零售銷售。5:00pm，歐元區公布5月失業率，料維持於6.2%。8:15pm，美國公布6月ADP就業變動，料由3.7萬升至9萬。



此外，明日健康之路(02587)將有基石投資者持股解禁。



另美國本周四（3日）公布6月非農就業數據。(wa)