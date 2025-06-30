30/06/2025 17:39

《本港經濟》金管局：5月外匯基金總資產按月增加1862億元

《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布，截至今年5月31日，外匯基金總資產為41595億港元，較4月底增加1862億港元，其中外幣資產增加2081億港元，港元資產則減少219億港元。



外幣資產增加，主要是因為在貨幣發行局制度下購買美元及投資按市價重估。港元資產減少，主要是因為銀行存款減少，但有關減幅因香港股票按市價重估而被部分抵銷。



貨幣發行局帳目顯示，今年5月底的貨幣基礎為21249億港元，較四月底增加1422億港元，增幅為7.2%。貨幣基礎增加，主要是由於在貨幣發行局制度下出售港元。



今年5月底的支持資產總額增加1628億港元至23562億港元，增幅為7.4%。支持資產增加，主要是因為在貨幣發行局制度下購買美元及外幣投資換算至港元所產生的估值影響。支持比率由今年4月底的110.62%，上升至5月底的110.88%。(bi)