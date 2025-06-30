30/06/2025 18:05

《本港樓市》金管局：本港5月新批出按揭貸款額按月增5.3%

《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布，今年5月份新申請貸款個案較4月份按月增加5%，至8187宗。新批出的按揭貸款額按月增加5.3%，至266億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少4.2%，至89億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加7.1%，至146億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加33.7%，至30億港元。



5月份新取用按揭貸款額按月減少5.3%，至162億港元。以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由4月份的91.8%上升至5月份的93.4%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由4月份的2.3%下降至5月份的1.9%。



5月份未償還按揭貸款總額按月增加0.1%，至18842億港元。按揭貸款拖欠比率為0.13%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(bi)