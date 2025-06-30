30/06/2025 18:12

《本港經濟》5月港元存款升3.4%，香港人民幣存款跌5.4%

《經濟通通訊社30日專訊》金管局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在今年5月份上升2.5%，其中港元存款及外幣存款分別上升3.4%及1.8%，主要反映企業資金流動。



由年初截至5月底計，存款總額及港元存款分別上升6.7%及7.9%。香港人民幣存款在5月份下跌5.4%，於5月底為9756億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於5月份為11236億元人民幣，而4月份為13621億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



5月份貸款與墊款總額上升0.9%，由年初截至5月底計上升1.4%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在5月份分別上升0.9%及1.1%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由4月底的72.3%，下跌至5月底的70.5%。



5月份港元貨幣供應量M2及M3均上升3.2%，與去年同期比較均上升9.5%。5月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升12.3%，與去年同期比較上升18.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於5月份均上升2.5%，與去年同期比較，M2及M3均上升10.7%。(bi)