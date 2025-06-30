30/06/2025 18:37

【互換通】港交所：「北向互換通」延長產品合約期限至30年

《經濟通通訊社30日專訊》港交所(00388)公布，今天，在兩地監管機構的指導與支持下，港交所旗下香港場外結算有限公司與中國外匯交易中心和銀行間市場清算所股份有限公司，將「北向互換通」產品合約期限延長至30年。



上述優化措施推出當日，25家境內外機構積極參與10年以上的人民幣利率互換，累計交易筆數為56筆，名義本金規模達15.3億元人民幣。三方基礎設施順利組織完成首日的交易、清算和結算，系統運行正常平穩。



*完善收益率曲線，提升跨境投資策略多樣性*



港交所表示，本次「北向互換通」優化措施的推出將進一步拓展境內外利率衍生品市場互聯互通的深度與廣度，豐富跨境風險管理工具箱，滿足境內外機構多樣化風險管理需求：一是完善收益率曲線，與現有短期、中長期利率互換產品協同，構建覆蓋全期限的利率風險管理體系；二是填補超長期限利率管理工具空白，為保險、養老金等長期資金提供精準久期匹配工具，有效對沖超長期限債券的利率波動風險；三是提升跨境投資策略多樣性，支持國際投資者構建更複雜的利率曲線交易策略，提升人民幣資產配置效率。



*截至6月末「北向互換通」累計成交7.16萬億人幣*



港交所指出，作為連接內地與香港金融衍生品市場的創新舉措，「北向互換通」自2023年5月上線以來，交易日趨活躍，為兩地金融市場注入了新的活力。截至2025年6月末，「北向互換通」累計成交7.16萬億元人民幣，吸引82家境外機構參與，已發展成為境外投資者管理人民幣資產利率風險的主要渠道，持續吸引更多境外資金增持中國市場債券。



港交所表示，未來三方基礎設施將繼續在兩地監管機構指導下，與所有市場參與者緊密合作，不斷豐富「互換通」產品種類，完善風險管理框架，推動內地與香港金融市場共同發展，助力中國金融市場高水準對外開放。(bn)