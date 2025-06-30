30/06/2025 11:30
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月期拆息見一周低
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息全線向下，與樓按相關的一個月拆息報0.72744厘，跌10.292基點，是6月23日後最低，而反映銀行資金成本的三個月拆息報1.67958厘，跌3.221基點。
短線拆息方面，隔夜息報0.02839厘，跌0.554基點，為6月25日後最低，一周拆息跌6.565基點，報0.15637厘，為6月23日後最低。長息方面，六個月及一年期拆息報2.37625厘和2.96274厘，分別跌0.333基點及1.94基點。
港元匯價今早在7.8495-7.8501之間上落，最新報7.8498。
資料來源：香港銀行公會
短線拆息方面，隔夜息報0.02839厘，跌0.554基點，為6月25日後最低，一周拆息跌6.565基點，報0.15637厘，為6月23日後最低。長息方面，六個月及一年期拆息報2.37625厘和2.96274厘，分別跌0.333基點及1.94基點。
港元匯價今早在7.8495-7.8501之間上落，最新報7.8498。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02839
|-0.554
|一周
|0.15637
|-6.565
|兩周
|0.3
|-8.964
|一個月
|0.72744
|-10.292
|兩個月
|1.31113
|-6.851
|三個月
|1.67958
|-3.221
|六個月
|2.37625
|-0.333
|一年
|2.96274
|-1.94
資料來源：香港銀行公會