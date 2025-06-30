30/06/2025 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02839 -0.554 一周 0.15637 -6.565 兩周 0.3 -8.964 一個月 0.72744 -10.292 兩個月 1.31113 -6.851 三個月 1.67958 -3.221 六個月 2.37625 -0.333 一年 2.96274 -1.94

《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息全線向下，與樓按相關的一個月拆息報0.72744厘，跌10.292基點，是6月23日後最低，而反映銀行資金成本的三個月拆息報1.67958厘，跌3.221基點。短線拆息方面，隔夜息報0.02839厘，跌0.554基點，為6月25日後最低，一周拆息跌6.565基點，報0.15637厘，為6月23日後最低。長息方面，六個月及一年期拆息報2.37625厘和2.96274厘，分別跌0.333基點及1.94基點。港元匯價今早在7.8495-7.8501之間上落，最新報7.8498。資料來源：香港銀行公會