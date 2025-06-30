30/06/2025 11:14

【中東戰火】施羅德投資：原油供應未受創，不足以觸發更廣泛通脹

《環富通基金頻道30日專訊》施羅德投資資深經濟師George Brown及施羅德投資能源基金經理Malcolm Melville指，中東衝突持續擾亂金融市場，但其影響或許低於投資者預期。儘管美國出手干預，市場反應保持冷靜。布蘭特原油一度升穿每桶81美元，但隨即回落至過去一周的波動區間。全球衝突往往影響通脹，繼而拖累整體經濟和市場表現，而能源價格是其中一個關鍵因素。這就是為甚麼在地緣政治動盪期間，油價會成為市場焦點。



*目前油價已反映風險溢價，對霍爾木茲海峽擔憂或被誇大*



目前全球原油市場供應充裕，價格維持於約每桶70美元的水平，屬歷史中低區間。儘管近期中東局勢緊張，但原油實際供應未見明顯受阻。在以色列和伊朗初步交火後，油價曾因潛在供應中斷回升。估算目前油價已反映約20%「地緣風險溢價」，反映市場已將未來的潛在衝突升級風險計算在內。由於短期內原油供應未見實質受創，加上風險已反映於價格中，市場情況暫時維持穩定。



伊朗的回應至關重要。外界普遍預期，其中可能的反應是「封鎖」霍爾木茲海峽。這海峽是全球原油運輸重要的航道。然而，霍爾木茲海峽屬國際水域，通道略較寬闊，從實際操作而言，完全「封鎖」這條航道並不可行。針對船運在理論上存在風險，但更重要的是，經霍爾木茲海峽運出的原油其實大多來自伊朗的鄰國。若伊朗意圖擾亂該航道，勢必涉及對國際船運採取激進行動，這不僅會令伊朗進一步陷入被全球孤立的困境，更可能因違反國際海事公約，引發其他國家介入，令區內局勢急速升溫。



*油價需突破100美元，才足以構成通脹威脅*



自6月13日以色列對伊朗發動攻擊以來，布蘭特原油價格已上升約10%。若價格維持於這水平，則未來一年七大工業國(G7)的整體能源通脹將略高於5%。此升幅預期不足以觸發更廣泛的通脹壓力。



回顧過往數據，只有當油價升幅達50%或以上，才足以對整體通脹構成實質威脅。這需要布蘭特原油價格升穿每桶100美元，能源價格對整體通脹的影響才會變得顯著。油價和通脹之間的關係顯示，油價每上升10%，對整體通脹的影響僅為約0.1%。(wa)