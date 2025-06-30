30/06/2025 09:45

【聚焦人幣】中間價近8個月高，即期開市升4點子報7.1686

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1586，創2024年11月8日以來近8個月新高，較上個交易日升41點子，與預測偏強95點子，上個交易日報7.1627。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開4點子，報7.1686，上個交易日即期匯率收盤報7.1690。



人民銀行貨幣政策委員會第二季度例會召開。會議研究了下階段貨幣政策主要思路，與今年首季不同，會議中不再提「擇機降準降息」，對匯率問題的口徑更偏柔和，刪除了三個「堅決」的字眼。會議指出要增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。(ct)