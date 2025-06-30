30/06/2025 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收升報7.1656，全月升值0.4%

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1656，較上個交易日4時30分收盤價升34點子。全日在7.1618至7.1686之間波動。全月計，人民幣即期僅升值0.41%，上半年累升1.86%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升89點子，報7.1631。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1586，較上個交易日升41點子，創2024年11月8日以來新高，較路透預測偏強95點。



交易員表示，外部美元走勢持續疲軟，不過國有大行購匯也繼續偏多，人民幣升勢並不明顯，短期料維持溫和偏升態勢。他們並指出，最新公布的中國PMI數據顯示復甦動力仍不足，經濟基本面不支持人民幣大幅反彈，而且匯率走強也不利於出口，短期分紅購匯需求料部分對沖美元偏弱影響。(ry)