30/06/2025 08:41

【外圍經濟】美國5月核心PCE按年升2.7%，增速加快

《經濟通通訊社30日專訊》美國最新公布5月個人消費開支(PCE)物價指數顯示，通脹壓力略有加劇。



根據美國商務部數據，5月PCE物價指數按年升2.3%，符合市場預期，升幅較4月的2.1%有所擴大。核心PCE(剔除食品及能源價格)按年升2.7%，高於市場預期的2.6%，亦較4月的2.5%進一步加快。



按月計，5月PCE指數上升0.1%，與預期一致；核心PCE則按月升0.2%，高於預期的0.1%。這反映核心通脹壓力仍然存在，或令聯儲局在減息步伐上更審慎。



值得注意的是，5月美國個人收入按月下跌0.4%，遠遜於市場預期的上升0.3%；個人消費支出亦按月減少0.1%，市場原預期為上升0.1%。收入及支出雙雙遜預期，反映美國消費動力有所放緩。(rc)