直播中 : 開市Good Morning - 💰美股、港股下半年有何展望？💡7月仲有冇條件減息？ 🆕講解半新股+新股部署
直播中 : 開市Good Morning - 💰美股、港股下半年有何展望？💡7月仲有冇條件減息？ 🆕講解半新股+新股部署
24,156.57
-127.58
(-0.53%)
24,137
-112
(-0.46%)
低水20
8,711.56
-50.91
(-0.58%)
5,350.36
+8.93
(+0.17%)
760.13億
3,431.75
+7.52
(+0.220%)
3,925.04
+3.28
(+0.084%)
10,437.08
+58.53
(+0.564%)
2,120.93
-2.36
(-0.11%)
108,646.2500
+289.3200
(0.267%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1376
歐元最佳客戶買入價
9.2198
英鎊最佳客戶買入價
10.7858
日圓最佳客戶買入價
5.4480
休市港股: 7月1日休市；美股: 7月3日(下午1點), 7月4日休市；滬深港通 (北向): 7月1日休市；滬深港通 (南向): 7月1日休市
推廣限時優惠：維柏健5星魚油+健骨維他命D3
恒生指數
24,156.57
-127.58
(-0.53%)
期指
低水20
24,137
-112
(-0.46%)
國企指數
8,711.56
-50.91
(-0.58%)
科技指數
5,350.36
+8.93
(+0.17%)
大市成交
760.13億
股票
656.22億
(86.329%)
窩輪
40.75億
(5.361%)
牛熊證
63.16億
(8.310%)
即時更新：30/06/2025 10:25
可賣空股票總成交
2,443.07億
主板賣空
323.53億
(13.243%)
更新：27/06/2025 16:59
上証指數
成交：2,451.63億
3,431.75
+7.52
(+0.220%)
滬深300
3,925.04
+3.28
(+0.084%)
深証成指
10,437.08
+58.53
(+0.564%)
MSCI中國A50
2,120.93
-2.36
(-0.11%)
比特幣
資料由Binance提供
108,646.2500
+289.3200
(0.267%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1376
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2198
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.7858
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4480
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
七月
灣仔香港藝術中心｜《獨腳絲打噏の難道手機冇電才去愛?!》 蝦頭帶你穿梭虛擬與現實 笑爆男女關係喺科技下嘅荒謬日常 港式荒誕 既瘋狂又真實 灣仔香港藝術中心｜《獨腳絲打噏の難道手機冇電才去愛?!》 蝦頭帶你穿梭虛擬與現實 笑爆男女關係喺科技下嘅荒謬日常 港式荒誕 既瘋狂又真實
文化藝術 劇場
灣仔香港藝術中心｜《獨腳絲打噏の難道手機冇電才去愛?!》 蝦頭帶你穿梭虛擬與現實 笑爆男女關係喺...
推介度：
11/07/2025 - 18/07/2025
20
六月
金鐘太古廣場 ｜慶祝香港特別行政區成立二十八周年－昔日中西區照片展 從荷李活道開始 探索中西區的社會文化風貌 宏觀城市與風景變化 金鐘太古廣場 ｜慶祝香港特別行政區成立二十八周年－昔日中西區照片展 從荷李活道開始 探索中西區的社會文化風貌 宏觀城市與風景變化
展覽 文化藝術
金鐘太古廣場 ｜慶祝香港特別行政區成立二十八周年－昔日中西區照片展 從荷李活道開始 探索中西區的社...
推介度：
20/06/2025 - 07/07/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股01788 國泰君安國際00005 滙豐控股02318 中國平安
股票
Highlight:
【陸叔專訪】ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,354.9900
-8.6000
-0.631%
THB 美元/泰銖
32.5260
-0.1140
-0.349%
JPY 美元/日圓
144.1260
-0.3760
-0.260%
更新：30/06/2025 10:20
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,281.1000
+18.0200
+0.552%
XAG 白銀現貨
36.0415
+0.2853
+0.798%
更新：30/06/2025 10:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處