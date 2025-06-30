30/06/2025 08:41

【外圍經濟】特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

《經濟通通訊社30日專訊》美國總統特朗普表示，由於加拿大政府決定自2024年10月1日起正式實施數字服務稅(DST)，美國將立即終止與加拿大的所有貿易談判，並預告於未來一周內公布針對加拿大的新一輪關稅措施。



特朗普在社交平台上發文批評，加拿大多年來對美國農產品，特別是乳製品徵收高達400%關稅，現時又效法歐盟，對美國科技企業徵收數字服務稅，形容此舉是對美國的「直接而赤裸裸的攻擊」。他強調，因為加拿大的「極其過分」稅收政策，美國將於7天內正式通知加拿大，未來所有對美貿易將面臨新關稅。



根據加拿大最新稅制，數字服務稅稅率為3%，適用於全球年收入超過7.5億歐元、且在加拿大境內收入超過2000萬加元的大型企業，涵蓋範圍包括線上平台、廣告、社交平台及用戶數據等數字服務收入。(rc)