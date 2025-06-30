30/06/2025 14:16

【關稅戰】特朗普：美日汽車貿易不公平，日本應增加進口美貨

《經濟通通訊社30日專訊》美國總統特朗普在周末播出的訪談中表示，日本與美國進行了「不公平」的汽車貿易，認為日本應該增加對美國能源和其他商品的進口，以幫助減少美國的貿易逆差。



特朗普表示：「他們不接受我們的汽車，而我們卻將數百萬輛他們的汽車運往美國。這是不公平的，我向日本解釋了這一點，他們理解情況。我們與日本有很大的赤字，他們也明白這一點。現在我們有了石油，他們可以購買大量石油，也可以購買很多其他東西。」



去年日本對美國出口總額達21萬億日圓（約1450億美元），其中汽車業約佔28%。



*特朗普：馬斯克很棒，但不是每個人都喜歡電動車*



此外，在訪談中，當被問及他最近是否和馬斯克說過話時，特朗普表示：「我認為他是一個很棒的人，我沒有和他說太多話。」



他表示，即使在競選期間，他也主張美國人可以在購買傳統汽車和電動車之間做出選擇，因為並不是每個人都喜歡電動車，不應該強加於人。



*特朗普：不會延長對等關稅90天期限*



他在訪談中亦表示，對大多數國家暫緩實施「對等關稅」的90天期限，在7月9日屆滿後，不會延長。美國政府將通知各國，除非已達成協議，否則懲罰性貿易措施將會生效。(rc)