30/06/2025 10:17

【美債動盪】達里奧：美國債務就像動脈硬塊，財政心臟病隨時發作

《經濟通通訊社30日專訊》橋水基金創辦人達里奧再次對不斷增加的美國債務表示擔憂，將其比喻為迫在眉睫的「財政心臟病」。



達利歐最近在紐約的一次活動上對美國政府無法控制的赤字提出了警告。他將償債狀況與動脈硬塊堆積相提並論。他指出，美國政府今年的收入預計約為5萬億美元，而支出預計將達到7萬億美元。這將使國家赤字增加2萬億美元，另外還需要1萬億美元用於支付債務利息。



達利歐建議，美國需要透過削減支出、增加稅收和降低利率等措施，將預算赤字從佔GDP的6.5%降至3%。不過，他承認，執行這些解決方案可能會很困難，而且存在爭議。



達利歐亦警告，在經濟衰退的情況下，債務危機可能會加劇，因為政府借貸通常會在經濟衰退期間激增。(rc)