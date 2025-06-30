30/06/2025 14:16

【特朗普新政】美參議院投票通過推動「大而美法案」的程序性動議

《經濟通通訊社30日專訊》美國參議院以51對49的票數，通過一項程序性動議，這項動議旨在推進美國總統特朗普稱為「大而美」的大規模稅收與支出法案。美國參議院程序性投票通過後，未來幾天法案通過的可能性增加。



這項程序性動議於上周六（28日）通過後，大規模稅收與支出法案將經歷朗讀、辯論、修正案投票和最終表決，預計耗時數天，目標是7月4日前送交美國總統簽署。



*馬斯克再次抨擊法案*



與此同時，馬斯克再次抨擊「大而美法案」，稱其「完全瘋狂且具有破壞性」。



他表示：「參議院最新的法案草案將摧毀美國數以百萬計的就業機會，並對我們的國家造成巨大的戰略傷害！」他認為草案完全瘋狂且具有破壞性，給過去的行業提供了援助，但嚴重損害了未來的行業。(rc)