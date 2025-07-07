07/07/2025 08:37

【開市Ｇｏ】美始公布關稅水平，友邦遭大手減持，內地外賣戰持續

2025年7月7日【要聞盤點】



1、美股上周五(4日)美國獨立紀念日休市，日經期貨截至上午8時07分上升17.5點。



2、美國總統特朗普於周末受訪時表示，已經簽署12個國家的關稅信件，並將於周一(7日)發出。特朗普形容，收到信件的國家只能選擇「接受或放棄」，但未有列出該12個國家的名字。



3、《彭博》報道，特朗普政府正聯繫當地企業高管，以了解對可能陪同特朗普於今年內訪華的意願，同時提及今年10月為可能訪華的時機，屆時將有亞太經合組織峰會，以及東盟領導人峰會。



4、外媒報道，字節跳動旗下短視頻平台「TikTok」已完成美國用戶專用新版本應用程式設計，準備於今年9月5日上架。報道指，美國用戶須更新或轉用新版應用程式後，才可以繼續使用服務，至於舊版本仍有效至明年3月。



5、外電報道，中國有意縮短本月稍後與歐盟領導人會晤的部分行程，原本為期兩日的中歐領導人會晤，第二日安排可能會取消。另外，中國國務院關稅稅則委員會公布，向原產於歐盟的進口白蘭地，徵收最多34.9%反傾銷稅。



6、中國財政部公布，自上周日(6日)起，在政府採購預算金額4500萬元人民幣以上的醫療器械時，確需採購進口產品的，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業(不包括在華歐資企業)參與。



7、《彭博》報道，為應對人口持續下降帶來的挑戰，中國政府正計劃通過發放現金補貼鼓勵夫婦生育，以提振經濟動能。中國政府將向每名於2025年1月1日及以後出生的兒童，發放每年3600元人民幣的補貼，直至其三歲。



8、香港財政司司長陳茂波在網誌表示，「交易所買賣產品」(ETP)已成為近年支持港股流動性的生力軍，目前本港有超過210隻ETP產品上市。截至今年5月，ETP產品的資產管理規模達到近5100億元，較2020年增長約30%，日均成交額更大升5倍至約400億元。



【焦點股】



友邦(01299)

- 遭科威特投資局據報大手出售套現268億元



美團(03690)、阿里(09988)、京東(09618)

- 美團、餓了麼周末期間發放大量外賣紅包券

- 大量用戶湧入平台下單，導致美團平台曾一度「當機」



領展(00823)

- 據報近日進行裁員，以應對具挑戰的營運環境

- 公司回應指，正精簡少量職務及職位



富衛集團(01828)

- 超額認購36倍一手分配率20%，今早掛牌

- 暗盤潛水逾3%，每手蝕125元



手機相關股：小米(01810)、中芯(00981)、舜宇光學科技（02382）

- 內地5月手機出貨量2371.6萬部，按年下跌21.8%



寧德時代(03750)、吉利(00175)

- 雙方簽署全面電動化深化戰略合作協議

- 圍繞動力電池技術協同、產品平台融合等方向深化合作



蔚來(09866)

- 董事長李斌透露，旗下「樂道L90」起售價將在30萬元人民幣以內



中國罕王(03788)

- 建議分拆罕王黃金上市，擬向股東分派股份



智數科技(01159)

- 折讓20%發新股，籌最多3990萬元



中國飛鶴(06186)

- 料中期少賺最多47%，用逾10億人幣回購



HSSP INTL(03626)

- 被證監會指控股權高度集中，強調仍符合公眾持股量規定





【油金報價】



紐約期油下跌1.35%，報65.60美元/桶



布倫特期油下跌1.32%，報67.39美元/桶



黃金現貨下跌0.40%，報3323.49美元/盎司



黃金期貨下跌0.43%，報3332.31美元/盎司

