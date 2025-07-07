07/07/2025 16:20

【穩定幣】沉寂14年比特幣錢包被激活，1萬多美元變22億美元

《經濟通通訊社7日專訊》比特幣市場從來不缺令人驚訝的財富增值「神話」。上周五（4日），兩個沉寂了14年之久的巨額比特幣錢包被激活時，引發整個比特幣社區的沸騰，因為這兩個錢包的潛在利潤總和達到了驚人的近22億美元。



追蹤主要區塊鏈交易的業內機構Lookonchain和Whale Alert上周五均報告稱，有2萬枚比特幣發生了轉移。據悉，這兩個錢包此前各擁有一萬枚比特幣，自2011年存入後一直未曾動過。



由於2011年存入時，1枚比特幣的價格僅為78美仙，而目前價格已高達109, 000美元。這也意味著，這兩個在2011年時分別僅值7800美元的錢包，如今各自的價值已達到了令人瞠目結舌的近11億美元。



目前，尚不清楚這兩個錢包的所有者除了轉移這兩萬枚比特幣之外，是否還有其他意圖，不過業界會密切關注。BTC Markets的行政總裁Caroline Bowler表示，「了不起的是，在經歷了所有這些市場周期後，能夠保持如此長時間的持有，需要多麼強大的自制力。」



Bowler也指出，如果錢包所有者決定出售如此龐大數量的比特幣，「這絕對會撼動市場」。 不過她補充說，持有者不太可能一次全部賣出，而是會盡可能在市場上分批出售。(rc)