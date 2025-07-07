07/07/2025 16:18

【關稅戰】印尼和泰國趕搭關稅談判尾班車，向美國做大幅讓步

《經濟通通訊社7日專訊》印尼經濟部長阿里朗加將於周一前往美國，以確保在周三（9日）的截止日期前完成談判。泰國亦緊急提交修訂提案，承諾五年內削減70%對美貿易順差。



印尼作為東南亞最大的經濟體，正面臨美國32%的關稅。印尼方面已提議將對美國主要商品的關稅降至近乎零。為了促進關稅談判，它還提議美國投資其關鍵礦產領域，並表示願意進口更多美國產品。



*印尼同意每年購百萬噸美國小麥*



預計雙方將於周一簽署包括國有航空公司加魯達，和面食巨頭印多福在內的印尼企業，與美國合作夥伴達成的價值340億美元的貿易協議。據報道，印尼承諾從2026年至2030年，每年購買至少100萬噸美國小麥。



據美國貿易代表的數據，美國是印尼僅次於中國的第二大出口市場，2024年向美國出口的商品總值達281億美元，去年與美國的貨物貿易順差為179億美元。



印尼財政部長英德拉瓦蒂警告稱，美國的關稅可能會使印尼的潛在增長率降低0.3至0.5個百分點。政府已將印亞2025年的國內生產總值預期下調至4.7%至5%的區間，而此前的目標是5.2%。



*泰國緊急提交修訂提案*



另一方面，泰國緊急提交修訂提案，較此前承諾的貿易平衡時間表大幅提前，並增購美國能源和飛機，尋求避免36%關稅威脅。分析稱，由於越南、柬埔寨等鄰國上周已與美國達成協議，其餘東南亞國家面臨巨大壓力，急需避免在地區中獲得最差貿易條件。(jf)