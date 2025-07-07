07/07/2025 17:23

《大行觀點》高盛：OPEC+增產幅度超預期，維持油價看跌

《環富通基金頻道7日專訊》高盛發表研究報告，就OPEC+增產決定及油價前景作出以下分析：



1. OPEC+增產決定

OPEC+宣布8月份增產54.8萬桶/日，高於市場預期的41.1萬桶/日。預計9月份將宣布最後一次增產55萬桶/日，完成恢復此前的減產配額。



2. 戰略轉向

周六的增產決定反映OPEC+戰略轉向，更注重恢復閒置產能、市場份額及內部凝聚力，同時約束美國頁岩油供應。



3. 油價預測

維持布蘭特原油價格預測不變，預計2025年第四季度均價為每桶59美元，2026年均價為每桶56美元。



4. 產量預期

預計OPEC+原油產量將從3月份的3150萬桶/日增至9月份的3320萬桶/日。其中沙特貢獻最大，產量將從896萬桶/日增至998萬桶/日。



5. 風險評估

2025年油價預測風險較為平衡，但2026年存在下行風險。短期地緣政治風險可能推高油價，但長期面臨OPEC+進一步增產及美國經濟衰退風險。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。