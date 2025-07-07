07/07/2025 19:12

中國據報債券南向通試點擴至非銀機構，新增額度至多五千億人幣

《經濟通通訊社7日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，中國考慮債券通「南向通」擴容至非銀機構，並新增投資額度，以拓寬投資者進行境外資產配置和購買全球債券的空間。



知情人士表示，金融監管部門正在初步討論，擬向將被納入南向通的非銀金融機構提供至多5000億元人民幣的新增年度額度。他們並稱，包括數家頭部基金公司在內的機構將入圍擴容名單。



知情人士還指，相關計劃尚未最終敲定，尚需相關監管部門批准。



報道指，這一計劃將凸顯中國推動金融市場雙向流動的堅定決心，或有助於提升人民幣的國際吸引力。多年來，中國金融管理部門對跨境雙向投資進行較為嚴格的監測，以降低資本流動對人民幣造成擾動。



人民銀行未回應有關傳聞，而香港金管局則不予置評。(bi)