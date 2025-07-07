07/07/2025 19:57

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，德國公布進出口數據

《經濟通通訊社7日專訊》澳洲央行公布議息結果，及德國公布進出口數據，料為周二（8日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議。法國總統馬克龍及夫人對英國進行國事訪問。第58屆東盟外長會議(AMM)及後部長級會議(PMC)舉行（至11日）。周二本港時間12:30pm，澳洲央行公布貨幣政策決定聲明；1:30pm，總裁布洛克召開記者會。



*澳洲公布NAB企業信心指數*



數據方面，周二（8日）7:50am（本港時間．下同），日本公布5月國際收支經常帳餘額，料由22580億日圓升至30064億日圓。9:30am，澳洲公布6月NAB企業信心指數。12:30pm，澳洲公布官方指標利率，料由3.85%降至3.6%。2:00pm，德國公布5月出口，經季節調整月率跌幅料由1.7%收窄至0.5%；5月進口經季節調整月率料由4%逆轉至下滑1.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:美高域(01985)等。



此外，明日腦動極光-B(06681)將有基石投資者持股解禁。



另外，周三（9日）中國公布6月CPI及PPI，新西蘭央行公布議息結果，美國公布FOMC會議紀要。(wa)