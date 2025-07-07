07/07/2025 17:25

瑞銀證券看好人形機器人增長，自動化元件及稀土行業受惠

《經濟通通訊社7日專訊》瑞銀證券分析師王斐麗預測，全球人形機器人市場將迎來爆發式增長，預計2035年全球人形機器人數量將突破200萬台，至2050年更將激增至3億台，市場規模從2035年的300至500億美元擴張至2050年的1.4至1.7萬億美元，形成涵蓋元件、OEM、軟體和資料、生產與服務的生態系統。



王斐麗指出，人形機器人商業化初期將聚焦工業場景，如特定區域的物體搬運，以及服務場景開啟，然後預計至2030年，63%的應用仍以工業場景為主，且半數以上機型為非雙足人形機器人。然而，長期而言，雙足的人形機器人將成為主流，以成為家用消費品。隨著規模經濟和供應鏈優化，未來20年人形機器人的價格與使用成本有望下降逾70%，並創造新的銷售機會，例如自動化元件，如滾柱絲杠、諧波減速器、感測器、執行器；稀土行業將是主要受益者。



在基準情景預測下，至2050年人形機器人需求將達8600萬台，相當於自動化和稀土行業銷售額分別增加4000億美元和70億美元，約為2024年的4倍和2倍。電池和半導體行業也將顯著受益，2050年銷售額預計較2024年分別增長23%和28%。初期，上游元件供應商或表現優於中游整機廠，但長期來看，中游企業可能主導市場。(rh)