07/07/2025 11:20
《港元利率》港元拆息全線上升，1個月拆息創七周新高
《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息連升2日，報1.05446厘，升19.571基點，是5月19日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.81488厘，升3.053基點，是5月20日後最高。
隔夜息報0.08373厘，升5.391基點，一周及兩周拆息分別升6.637基點及15.512基點，至0.46089厘及0.66262厘。長息方面，六個月及一年期拆息分別升至2.41179厘和2.95506厘。
港元匯價今日在7.8493-7.8502之間上落，最新報7.8499。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.08373厘，升5.391基點，一周及兩周拆息分別升6.637基點及15.512基點，至0.46089厘及0.66262厘。長息方面，六個月及一年期拆息分別升至2.41179厘和2.95506厘。
港元匯價今日在7.8493-7.8502之間上落，最新報7.8499。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.08373
|+5.391
|一周
|0.46089
|+6.637
|兩周
|0.66262
|+15.512
|一個月
|1.05446
|+19.571
|兩個月
|1.53238
|+18.238
|三個月
|1.81488
|+3.053
|六個月
|2.41179
|+3.131
|一年
|2.95506
|+3.196
資料來源：香港銀行公會