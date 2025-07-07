07/07/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.08373 +5.391 一周 0.46089 +6.637 兩周 0.66262 +15.512 一個月 1.05446 +19.571 兩個月 1.53238 +18.238 三個月 1.81488 +3.053 六個月 2.41179 +3.131 一年 2.95506 +3.196

《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息連升2日，報1.05446厘，升19.571基點，是5月19日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.81488厘，升3.053基點，是5月20日後最高。隔夜息報0.08373厘，升5.391基點，一周及兩周拆息分別升6.637基點及15.512基點，至0.46089厘及0.66262厘。長息方面，六個月及一年期拆息分別升至2.41179厘和2.95506厘。港元匯價今日在7.8493-7.8502之間上落，最新報7.8499。資料來源：香港銀行公會