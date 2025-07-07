07/07/2025 10:09

【穩定幣】許正宇︰目標年內發出穩定幣牌照，料批出數量為個位數

《經濟通通訊社7日專訊》財經事務及庫務局長許正宇表示，《穩定幣條例》8月生效，金管局正就相關指引諮詢市場，預計本月內公布指引詳情，內容涵蓋反洗錢及其他監管要求。他透露，獲批的穩定幣牌照數量將為「個位數」，目標在條例生效後收到申請，並於年內發出首批牌照。



他接受本地傳媒訪問時指出，目前至少有9家機構公開表示有意申請穩定幣牌照或正進行相關探討，其中3家參與金管局穩定幣發行人「沙盒」計劃的機構計劃發行港元穩定幣。



談及穩定幣的應用情景時，穩定幣旨在解決實體經濟中的痛點，特別是跨境支付。他解釋指，「在涉及『本幣』風險較高或當地金融體系不夠完善的情況下，跨境支付存在挑戰。以法定貨幣為基礎的穩定幣可作為有效支付工具，促進跨境交易並降低交易成本。」



他又透露，新資本投資者入境計劃優化後，已錄得逾1500宗申請，若全數獲批，預計可為本港帶來500億元投資額。他亦有信心本港家族辦公室數目很快會突破3000家。(kl)