07/07/2025 13:03

《投資觀點》分析：關稅下美國通脹壓力明年減弱，看好高收益債券

《環富通基金頻道7日專訊》摩根資產管理環球多資產策略師盛楠近日分享了2025年第三季全球資產配置觀點，重點如下：



美國經濟保持強勁，儘管貿易不確定性可能在2025年下半年拖慢增長，但該行預計2026年將迎來反彈。美國通脹料將在年底達到峰值，美國以外關稅的通縮效應將為寬鬆貨幣政策和財政刺激創造條件，兩者相結合構成增長的上行風險。



該行的投資組合目前適度承擔風險，主要通過信貸和針對性股票超配實現。該行看好美國科技及通訊服務行業，並在日本、香港及新興市場股票中看到價值。該行偏好美國以外的債券期限，特別是意大利BTPs及英國Gilts，而非日本，並預計下半年美元將進一步走弱。



鑑於自上而下的資產估值普遍偏高，該行強調相對價值機會，並從平台上的最終管理層處挖掘底部選擇的超額收益。



該行預計7月的第二季國內生產總值(GDP)數據將顯示，今年上半年經濟運行大致符合趨勢。貿易不確定性可能導致下半年經濟增長低於趨勢，但衰退風險得到控制。2026年，美國財政與稅收方案的影響應推動增長回歸趨勢。



在國際範圍內，財政刺激與寬鬆貨幣政策相結合，為2026年的增長帶來上行風險，這些因素可能抵消關稅擔憂，為歐洲及中國等地區的風險資產創造有利環境。



*通脹動態複雜*



美國的關稅可能導致通脹短期內激增，核心消費者價格指數(CPI)預計在2025年底達到年比4Q/4Q 3.8%的峰值。該行預計2026年通脹壓力將減弱，到2026年第四季回歸聯邦儲備系統(Fed)目標。



在美國以外，關稅對商品市場構成通縮影響，歐洲及亞洲央行因此能在不引發通脹的情況下採取更鴿派政策。寬鬆的金融環境為美國以外地區的增長帶來上行風險，或在2026年縮窄美國與其他地區的增長差距。



相比之下，聯儲局主席鮑威爾保持鷹派立場，高度關注通脹風險。聯儲局的經濟預測總結及市場定價顯示2025年將有兩次降息。但鑑於勞動市場韌性及下半年通脹上升風險，該行預計2025年僅一次降息，2026年再降息兩次，隨通脹緩和。



該行預計美國與其他經濟體之間增長差異的縮窄將在2025年下半年壓低美元。美國通過關稅減少經常賬戶赤字的努力也可能降低對美元的淨需求。



*收益預期更合理，估值仍偏高*



該行的多資產投資組合目前適度承擔風險，主要通過信貸及針對性股票超配實現。量化模型顯示對方向性風險的信心減弱，但突出相對價值(RV)機會充足。因此，該行結合股票及債券的自上而下RV觀點，與平台最終管理層的底部選擇超額收益。



該行超配主權債券，預計美國10年期國債收益率將在3.75%至4.50%區間交易。美國的陡化趨勢可能持續，但短期內因擁擠及聯儲局定價調整面臨風險。該行偏好美國以外的主權債券市場，如意大利政府債券及英國Gilts，而非日本債券。



在擴展固定收益領域，該行看好高收益債券，儘管利差僅300個基點，但全收益約7.5%，得益於企業資產負債表指標強勁。



*日本及香港股市估值具支持*



在股票方面，大多數投資組合接近中性，但通過區域及行業RV觀點實現針對性親風險傾斜。該行樂觀的經濟展望，增長風險更可能上行，支持2026年的收益增長。然而，多數市場估值遠高於長期平均值，對未來回報構成阻力。



美國「七雄」科技股具估值與收益支持，其餘標普500成分股估值接近歷史高點。鑑於科技採用持續推動該行業快速增長，該行將美國曝光傾斜至科技及通訊服務。



美國以外，日本及香港股市估值具支持。中國股市整體動能正在增強，預計將持續。日本則在2025年下半年提供追趕機會。(hl)