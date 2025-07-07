07/07/2025 17:08

《神州經脈》外儲回升，金儲連增八個月，深圳籲警惕穩定幣騙局

《神州經脈》滬綜指今日（7日）低開低走，尾盤成功翻紅，小幅收升0.02%，報3473.13點，續創近九個月新高，深成指則跌0.7%，創業板指跌1.21%。成交縮量，滬深兩市全天交易額1.21萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減2198億元或15.4%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1747，較上個交易日4時30分收盤價跌95點子，兩連跌，創6月24日以來近兩周新低，全日7.1641至7.1739之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1506，較上個交易日升29點子，創2024年11月8日以來近八個月新高，較市場預測偏強120點。



*今日新聞精選*



1. 國家外匯管理局統計數據顯示，截至2025年6月末，中國外匯儲備規模為33174億美元，較5月末上升322億美元，升幅為0.98%。人行數據顯示，中國6月末黃金儲備報7390萬盎司，環比增加7萬盎司，為連續第8個月增持黃金。外匯局稱，2025年6月，受主要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。



2. 美國總統特朗普7月6日透過其社交平台Truth Social發文，威脅對任何「靠攏金磚國家、採取反美政策」的國家加徵10%關稅。中國外交部發言人毛寧今日主持例行記者會時就此回應，金磚機制是新興市場和發展中國家合作的重要平台，倡導開放包容，合作共贏，不搞陣營對抗，不針對任何國家。關於加徵關稅，中方已經多次闡明了立場，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。



3. 內地驚傳一個名為「DGCX鑫慷嘉」的平台，以高回報誘騙民眾透過該平台兌換穩定幣USDT投資旗下項目後於近日「爆雷」，創辦人黃鑫已逃至海外，並轉移了價值約130億元人民幣的USDT，受害者據報多達130萬。另外，深圳市防範和打擊非法金融活動專責小組辦公室今日發布風險提示指，監測發現，一些不法機構以「金融創新」、「數字資產」等為噱頭，利用公眾對穩定幣等了解不足的特點，通過發行所謂「虛擬貨幣」、「虛擬資產」等方式吸收資金，誘導公眾參與交易炒作，滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害社會公眾財產安全。



4. 標普全球評級今日表示，未來數十年中國的養老金體系或將面臨資金短缺。這一問題涉及多個方面的壓力，包括地方政府財政吃緊、老齡化加速和經濟放緩。標普認為，不斷膨脹的養老金負擔將削弱地方政府的財政靈活性。標普全球評級信用分析師劉奕雯稱，「我們的壓力情景顯示，到2035年左右，地方政府的養老金計劃可能會整體出現短缺，2045年左右養老金儲備或將徹底耗盡」。養老金短缺將迫使中國地方政府調整優先支出項。



5. 全國持續高溫，國家能源局數據顯示，7月4日全國最大電力負載達14.65億瓩，創歷史新高，較6月底增加約2億瓩，同比去年增長近1.5億瓩。入夏以來，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級電網負載已9次刷新紀錄。此外，東北地區6月下旬以來出現罕見高溫天氣，大量家庭首次安裝冷氣。小米集團副總裁、中國區總裁王曉雁今日在微博發文稱，「從6月24號開始，東北內蒙持續高溫，空調銷量暴漲，小米空調最高（銷量）是去年同期的20倍」。



6. 早前有流動充電器爆炸起火的大型廠商羅馬仕(ROMOSS)，6日凌晨正式向員工發通知，由7日起停工停產6個月。羅馬仕近日頻繁作出工商變更，4月起將法定代表人、董事、經理變更為雷社杏後，6月又將之變更為雷杏容，7月又再變回雷社杏，變更頻率遠超正常企業治理邏輯，輿論盛傳羅馬仕面臨倒閉。不過，羅馬仕上周四曾在微博發文，否認倒閉。



7. 據《上海證券報》從上海海關獲悉，今年前5個月，上海口岸出口玩具貨值超80億元，同比增長8.2%；今年上半年，上海海關累計查獲97批次侵犯泡泡瑪特商標權及著作權文創產品，涉及侵權貨物6.3萬餘件。另據企業查詢平台天眼查顯示，北京泡泡瑪特文化創意有限公司近日申請註冊「Lafufu」商標。內媒引述消息人士稱，這是屬於主動防禦性註冊，目的是為了更好地打擊侵權行為。由於在國外很難買到Labubu，不少消費者在電商平台以低價購入盜版的「Lafufu」，海關亦以「Lafufu」來形容查獲的盜版玩偶。



8. 美團和阿里旗下「淘寶閃購」配合「餓了麼」再爆補貼大戰，兩大平台上周六（5日）齊推大額優惠券，甚至出現「滿16減16」、「滿18減18」等同零元購的優惠。內媒指，此次「價格戰」源於阿里日前內部喊話，將7月5日定為「衝單日」，要單日衝擊9000萬至1億單，挑戰美團龍頭地位。當日晚間，美團出手反擊，放出了大量「0元喝」、「0元吃」外賣紅包券。據美團數據，截至當晚8時45分，美團即時零售日內的訂單突破1億，當晚10時54分增至1.2億。淘寶閃購則指，當日訂單數超8000萬。(sl)