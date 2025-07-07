07/07/2025 08:39

【關稅戰】中美海運價一個月跌63%，貨量不振旺季不旺

《經濟通通訊社7日專訊》中美關稅戰暫緩，搶出口效應消退，在前景不明的情況下，傳統航運旺季到來，但中美海運價出現暴跌。上海航運交易所4日發布的上海出口集裝箱（貨櫃）綜合運價指數顯示，中國運往美西的40英尺貨櫃(FEU)單價為2089美元，與6月6日美中貿易戰暫歇運輸高峰期的5606美元相較，暴跌約63%；而同期中國運往美東的海運價格也大跌41%。



據《財新》引述一名貨代業人士稱，5月底大出口商的集中出貨，讓航運公司對美線需求有了樂觀預期，所以加大了運力投放，不斷增加航線和班次，但實際上，由於關稅減免的窗口期很短，很多中小出口商不願意為這兩個月的貨物重啟出口，因此造成貨量大幅少於預期。「大家普遍對中美最終能談成的關稅稅額不樂觀。」



上海航運交易所周度報告顯示，美國經濟復甦前景不明，中美貨物運輸需求缺乏增長的動力，供求平衡情況不理想，是即期市場訂艙價格持續下行的原因。(ct)

