07/07/2025 17:02
【外儲回升】中國6月外儲增322億美元，黃金儲備連增8個月
《經濟通通訊社7日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，截至2025年6月末，中國外匯儲備規模為33174億美元，較5月末上升322億美元，升幅為0.98%。
中國6月末黃金儲備報7390萬盎司(約2298.55噸)，環比增加7萬盎司(約2.18噸），為連續第8個月增持黃金。
國家外匯管理局表示，2025年6月，受主要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟持續穩健增長，保持良好發展勢頭，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。(jq)
中國6月末黃金儲備報7390萬盎司(約2298.55噸)，環比增加7萬盎司(約2.18噸），為連續第8個月增持黃金。
國家外匯管理局表示，2025年6月，受主要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟持續穩健增長，保持良好發展勢頭，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。(jq)