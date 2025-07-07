07/07/2025 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升11點子，報7.1641

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1506，較上個交易日升29點子，創2024年11月8日以來近八個月新高，較市場預測偏強120點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開11點子，報7.1641，上個交易日即期匯率收盤報7.1652。



近期人民幣中間價延續「進二退一」走勢，在美元偏弱格局沒被打破之前，這種走勢料延續。中金公司外匯團隊最新觀點認為，上半年中國經濟表現或超預期，預計7月的政治局會議有一定的結構性政策出台，而相關政策或不會對人民幣匯率產生明顯影響，但仍有利於穩定市場的風險偏好。相比國內的政策，「人民幣匯率的關鍵可能還在關稅談判上。」



在本周三特朗普「解放日」對等關稅的90天暫停期結束時，大多數美國的貿易夥伴都將面臨更高的關稅。美國財長貝森特周日預計，未來幾天將有幾項重大貿易協議宣布。馬來亞銀行認為，本周市場焦點重新回到關稅上，鑒於市場面臨的巨大不確定性，預計美指和亞幣短期雙向波動的風險。(jq)