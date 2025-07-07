07/07/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌95點子報7.1747，創近兩周新低

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1747，較上個交易日4時30分收盤價跌95點子，兩連跌，創6月24日以來近兩周新低，全日7.1641至7.1739之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌113點子，報7.1764。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1506，較上個交易日升29點子，創2024年11月8日以來近八個月新高，較市場預測偏強120點。



交易員稱，特朗普再發關稅威脅，人民幣順勢小跌，但預計不會改變人民幣穩中小升走勢。一外資行交易員表示，「今天人民幣跌了一些，時點上看應該就是特朗普言論的影響，不過估計人民幣變化應該不大。」



招商銀行金融市場部最新觀點指出，需注意後續購匯季來臨以及貿易談判的不確定性依然存在，人民幣匯率雙向波動仍將是常態。



特朗普最新表示，與金磚國家「反美政策」保持一致的國家將被額外徵收10%的關稅。特朗普在帖子中沒有澄清或進一步說明「反美政策」的提法。特朗普並表示，美國將從美東時間周一晚上12:00開始向其他國家發出關稅信函。(jq)