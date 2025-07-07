07/07/2025 16:40

【穩定幣】內地驚爆穩定幣騙局，鑫慷嘉創辦人捲130億逃海外

《經濟通通訊社7日專訊》香港正在推進發行穩定幣之際，內地驚傳一個名為「DGCX鑫慷嘉數據」的平台藉穩定幣「割韭菜」，創辦人黃鑫騙取至少130億元(人民幣．下同)後捲款而逃，約130萬名投資者血本無歸。深圳當局今日發布風險提示指，近期有不法機構利用公眾對穩定幣了解不足的特點，以「金融創新」、「數字資產」等為噱頭，通過發行所謂「虛擬貨幣」、「虛擬資產」等方式吸收資金，誘導公眾參與交易炒作，擾亂經濟金融秩序，滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害社會公眾財產安全。有關風險提示未知是否與鑫慷嘉「爆雷」相關。



*要求投資者經其兌換USDT投資*



綜合內地自媒體報道，鑫慷嘉在2021年成立，自稱是「迪拜黃金及商品交易所(DGCX)中國分站」、「中東金融巨頭」，黃鑫則聲稱自己是「華爾街金融博士」、「中石油高管」。鑫慷嘉以「聯通迪拜資本，打造全球財富平台」為宣傳口號，主要以高回報率誘騙三四線城市的中老年人和個體經營者投資旗下黃金、石油、外匯等項目，揚言「日入萬元不是夢」，並要求所有會員使用USDT穩定幣交易，即是將人民幣資金在其平台兌換為USDT再「投資」，提取款項亦要經其平台從USDT兌換為人民幣。



鑫慷嘉還採取類似層壓式的「兵團式」架構制度，將全國劃分為「四大戰區」，會員從「班長」、「排長」、「連長」等兵團級別劃分為9級，去到最高「軍長」、「司令員」，每推薦一定人數「入會」便可升級並獲得獎金，甚至可獲特斯拉、保時捷汽車，每月還能享受保底「薪酬」，當中最高級的「司令員」，其推薦獎金及保底月薪分別達到7500USDT及1.2萬USDT，而基本薪酬每月1日、11日、21日發放。



*爆雷前瘋狂吸金，爆雷後留囂張留言*



新穎投資手法和高額回報迅速吸引大量投資者，但這種拆東牆補西牆的「營運模式」終要「爆雷」。鑫慷嘉近期作出「最後一博」--投資50萬元就送特斯拉，同時提現門檻不斷提高，手續費從5%暴漲到10%，而且超過5萬元提現需要「排隊審核30個工作日」。



6月26日，鑫慷嘉終於「爆雷」，投資者無法在平台提取任何款項。而在此前一周，平台曾突然發布「升級通知」，要求用戶必須充值新款項激活帳戶，否則舊資金將被鎖定。



與此同時，網上流傳黃鑫在平台爆雷後於微信群組內留言稱，「大家好！我是黃先生。我已經在國外了。每個人的智商與他們的財富是相匹配的。因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬於符合你們智商的財富，希望你們能感謝我。感恩我。銘記這次的我賜給你們的教訓」。



*地方政府早在去年發布警示*



據了解，當局對鑫慷嘉的問題早有警示，四川珙縣打擊非法集資辦公室曾在2024年10月就該平台的違法行為發出風險預警；2025年4月，湖南金融辦明確認定其為「非法集資+傳銷」；6月3日，湖南省再次發布風險提示。迪拜多種商品交易中心(DMCC)也曾在今年4月對中國投資者發布公開警示，強調由其管理的DGCX在中國並未設立任何合作夥伴或關聯機構。



有傳聞指，黃鑫早就鋪排好後路，2024年10月通過投資移民獲得聖基茨護照；而在鑫慷嘉崩盤前48小時內，黃鑫通過混幣器(Tornado Cash)將約18億USDT(折合約人民幣130億元)轉移至開曼群島空殼公司，鏈上追蹤難度極大。據報目前警方正深入調查鑫慷嘉案，凍結了涉案帳戶1.2億元，並抓獲多名核心團隊長。不過，官方尚未有正式通報。(sl)