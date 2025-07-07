07/07/2025 17:51

【聚焦人幣】人行據報就美元弱勢及人幣匯率等向部分金融機構調研

《經濟通通訊社7日專訊》據《路透》報道，在美國暫停對主要貿易夥伴對等關稅的90天期限將於7月9日到期前，兩位消息人士周一透露，中國人民銀行近期就美元弱勢及人民幣匯率相關問題向部分金融機構進行調研。



消息人士稱，人行並未說明此次調研的目的，但顯示監管越來越不願允許人民幣大幅升值的信號。一位消息人士認為，相關調研可能是對美元前景的評估，因其他國家與達成美國貿易協議的最後期限即將到來。



報道指，人行對此暫未置評。此前英國《金融時報》曾引述知情人士稱，人行向歐洲金融機構徵求如何應對低利率影響的建議。



《路透》引述市場人士表示，匯率政策並未成為美國與其他國家貿易談判的一部分，但美國的貿易政策對全球金融市場和包括人民幣在內的貨幣走勢具有廣泛影響。市場人士並指出，人民幣匯率的穩定可以在貿易談判期間起到緩衝作用，並有助於推動經濟回穩。



自美國總統特朗普4月2日加徵關稅以來，人民幣匯率一直較為穩定，兌疲軟的美元僅小幅上漲約1.3%，升值幅度明顯落後於其他新興市場貨幣的強勁反彈。



中國和美國6月10日在倫敦達成了一項貿易框架，旨在使雙方的貿易休戰繼續推進，並解決中國對稀土出口限制以及美國在關稅戰後實施的一些出口限制。此前兩國於5月中旬在日內瓦同意取消或暫停徵收超過100%的關稅，為期90天，直至8月10日。(sl)