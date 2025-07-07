07/07/2025 08:34

【外圍經濟】日本實際工資創下20個月以來最大降幅，遜於預期

《經濟通通訊社7日專訊》隨著通脹繼續超過薪資增速，日本實際工資創下20個月以來最大降幅。實際工資的急劇下降凸顯民生困苦，及日本央行加息的難度，在7月20日參議院選舉前，為石破茂政府帶來挑戰。



日本政府周一（7日）公布的數據顯示，5月實際工資按年下降2.9%，遠高於經濟學家預測的1.7%降幅。名義工資按年上升1%，增速為一年多以來最慢，低於經濟學家預期的2.4%增幅。



基本工資按年上升2.1%，表現穩健。一項剔除獎金和加班費、避免樣本偏差的更穩定指標則顯示，全職就業者的薪資按年增長2.4%，連續第21個月保持在2%以上。這些數據或支持日本央行繼續考慮加息。(rc)