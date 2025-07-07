07/07/2025 08:49

【特朗普新政】特朗普譏馬斯克：成立第三黨很荒謬，從未成功過！

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普嘲笑馬斯克，認為馬斯克創立新政黨很荒謬，並稱美國一直是兩黨制。



特朗普周日（6日）記者表示：「第三黨從來沒有成功過，所以他可以從中取樂，但我認為這很荒謬。」



上周，特朗普把遭馬斯克痛斥的「大而美」稅收和支出法案簽署成法。馬斯克隨即表示，他一直表示要成立的新政黨「美國黨」(America Party)已經成立。



不過，馬斯克沒有提供有關這個政黨的詳細信息，目前也沒有跡象表明他已提交正式文件。他在自己的社交平台X上發布一項民調的結果，表示65%的回應者支持成立美國黨。



他後來在X上發文，表示支持一名總統候選人「並非沒有可能」，但未來12個月的焦點是國會中期選舉。(rc)