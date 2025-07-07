07/07/2025 10:09

【外圍經濟】獅城最大洗黑錢案審結，九金融機構罰逾兩千萬美元

《經濟通通訊社7日專訊》新加坡史上最大規模洗黑錢案審結，包括數家全球最大銀行在內的九家金融機構，由於存在疏漏，被處以總計2750萬新加坡元（2150萬美元）罰款。



根據新加坡金管局上周五（4日）發布的公告，瑞信新加坡分行被處以的罰款數額最高，達到580萬新元。瑞銀集團和花旗集團在當地的子公司，也因違反反洗黑錢規定而受到處罰。



這是新加坡金管局2016年因馬來西亞1MDB一案，關閉瑞士BSI SA銀行本地分支，並處罰失職銀行以來，祭出的規模最大監管行動。



新加坡金管局表示，此舉結束為期兩年，針對這宗2023年8月公開曝光的洗黑錢案的監管審查。當局查獲與該案相關的約30億新元資產，包括現金、房地產和加密貨幣。被稱為「福建幫」的十名中國籍成員已被定罪，還有兩名涉及此案的原銀行職員於2024年受到指控。(rc)