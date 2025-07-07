07/07/2025 13:08

【外圍經濟】三星電子第二季獲利或暴跌39%，將創六個季度最低

《經濟通通訊社7日專訊》三星電子將於周二（8日）公布第二季營業利潤，現時預計會暴跌39%，主要受困於供應英偉達先進記憶體晶片的進度延遲。



根據LSEG SmartEstimate數據，三星電子4至6月營業利潤預計為6.3兆韓元（約46.2億美元），將創下六季以來的最低獲利水平。



分析師表示，三星試圖獲得英偉達對其最新HBM晶片認證的努力進展緩慢。NH投資證券高級分析師Ryu Young-ho指出：「由於銷售限制持續存在，且三星尚未開始向英偉達供應HBM3E 12層堆疊晶片，其HBM收入在第二季度可能持平。」



三星曾在3月預計，HBM晶片最快6月能取得實質進展，但拒絕就HBM3E 12層晶片是否已通過英偉達認證程序置評。



三星股價今年累計上漲約19%，表現遠遜於韓國KOSPI指數27.3%的漲幅，成為今年主要記憶體晶片製造商中股價表現最差的企業。(rc)