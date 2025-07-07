07/07/2025 13:35

【關稅戰】美國計劃限制對大馬和泰國出口AI晶片，以防流入中國

《經濟通通訊社7日專訊》美國政府計劃限制英偉達等公司對馬來西亞和泰國出口人工智能(AI)晶片，以防晶片被運到中國。



知情人士稱，美國商務部正在起草一項規則，以防中國通過這兩個東南亞國家的中間渠道獲取晶片。該規則尚未最終確定，仍有可能會調整。



知情人士表示，針對馬來西亞和泰國的出口限制將包括幾項措施，以減輕在這兩個國家擁有重要業務的公司所面臨的壓力。其中一項條款將允許總部位於美國和數十個友好國家的公司，在規定發布後的幾個月內繼續向這兩個國家出口AI晶片，無需申請許可。



美國商務部沒有回應置評請求。英偉達拒絕置評，泰國和馬來西亞政府的發言人也沒有回應。(rc)