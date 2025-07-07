07/07/2025 13:59

【關稅戰】白宮訊號混亂，亞洲股市普遍下挫，歐美股指期貨承壓

《經濟通通訊社7日專訊》市場對於對等關稅大限到底是7月9日還是8月1日尚不清楚，美國貿易政策訊號混亂之下，亞洲股市周一（7日）下挫，日經指數跌0.5%，美股期貨走低；大宗商品全線下跌，黃金跌0.7%，銅價連續第三日下跌。



特朗普表示，將在7月9日前完成對多數國家的關稅通知，商務部長盧特尼克隨即補充，表示關稅將於8月1日生效，美國財長貝森特此前也發表類似言論。互相矛盾的言論影響市場情緒。



具體來看，日經指數、泰國SET指數跌約0.5%，MSCI亞太指數跌0.6%。歐美股指期貨同樣承壓，標普500及納斯達克100指數期貨均下跌約0.5%；歐洲主要股指期貨走低。



*黃金價格下跌近0.7%*



此外，大宗商品價格普遍走低，黃金價格下跌近0.7%，日內跌逾20美元，現報每盎司3314美元。銅價連續第三日下跌至每噸9821美元，鋁、鋅和鎳價格同樣下跌。



布蘭特原油價格下跌0.6%，至每桶67.8美元，WTI原油價格下跌1.4%，至每桶64.7美元。油價情況除了關稅政策影響外，此前OPEC+同意將8月產量每日增加54.8萬桶，增幅超出市場預期。



澳新銀行分析師指出：「貿易緊張局勢的重新升級恰逢歐盟、印度和日本等主要貿易夥伴正處於雙邊談判的關鍵階段。如果對等關稅按原定形式實施甚至擴大，我們認為這將加劇美國經濟增長的下行風險，並增加通脹上行風險。」(rc)