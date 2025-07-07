07/07/2025 15:22

【外圍經濟】日本超長期國債孳息率攀升，選舉臨近市場擔憂加劇

《經濟通通訊社7日專訊》日本超長期國債周一下跌，20年期國債孳息率升至6月初以來的最高水平，投資者擔心本月稍後參議院選舉的結果可能導致更大的財政支出。



20年期國債孳息率上升5.5個基點，至2.425厘，30年期國債孳息率飆升10個基點，至2.965厘。短期債券孳息率波動有限，10年期國債孳息率則上升1個基點，至1.45厘。



儘管執政的自民黨及其聯盟夥伴公明黨在參議院擁有明顯多數優勢，如果在7月20日的選舉中失利，對日本首相來說將是一個巨大的打擊。AXA Investment Managers Japan的高級固定收益策略師木村龍太郎表示：「執政聯盟面臨的難題比預期更大，投資者現在被迫重新評估未來減稅的風險。」



投資者將密切關注定於周四（10日）舉行的20年期國債拍賣，因為投資者仍然擔心增加的財政支出將由較長期債券來提供資金。(rc)