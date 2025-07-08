08/07/2025 11:09

《外資精點》花旗：老鋪黃金銷售或錄三位數增長，均價有上漲空間

《經濟通通訊社8日專訊》花旗發表研究報告指出，老鋪黃金(06181)在2025年上半年銷售額或將錄得三位數成長，主要得益於品牌知名度提升、購物中心促銷帶來的價格吸引力，以及高端和入門級客戶群的擴張。儘管短期銷售量已觸頂，未來在高價值新品推動下，平均售價仍有上漲空間。



報告表示，購物中心的促銷活動顯著推動了銷售增長，預測老鋪在SKP商場的上半年整體銷售增長將達150%至200%，顯著跑贏其他門店，原因在於該商場提供更大幅度的促銷折扣。然而，由於門店接待能力和產能的限制，銷售量的增長已達極限。報告指出，入門級客戶目前貢獻了20%的銷售額，而頂級客戶則貢獻了35%的銷售額。



為了進一步提升客單價，老鋪計劃在下半年推出高價產品，並加強與高淨值客戶的關係管理。該行強調，目前老鋪在這方面仍落後於國際奢侈品牌，未來的發展潛力巨大。(mn)



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